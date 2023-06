Giovanni Raspini apre le porte del suo atelier creativo nel cuore della Toscana

Giovanni Raspini, brand leader della gioielleria in argento e del design, annuncia l'apertura del Palazzo dei Topi d'Argento, cuore creativo del marchio, al grande pubblico.

Questo magnifico palazzo, situato nel centro storico di Monte San Savino (Arezzo) sarà accessibile gratuitamente, ogni venerdì, sabato e domenica a partire dal 30 giugno. Per l’occasione saranno esposte 12 sculture in bronzo inedite a tema animalier: rinoceronti in parata, realizzate da un gruppo di scultori e artisti sotto la direzione creativa di Giovanni Raspini stesso, fondatore del brand omonimo.