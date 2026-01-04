Radio, rasoi elettrici, piccoli elettrodomestici: da adesso c'è il ritiro a domicilio (e non costa nulla)

Dal 18 dicembre sono entrate in vigore nuove disposizioni green con la legge "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese". La nuova norma si occupa dei depositi temporanei dei rifiuti, a responsabilità a del produttore nei punti vendita. Testualmente la legge prevede che "contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente" i distributori - cioè i negozi - possono ritirare i rifiuti domestici di piccolissime dimensioni "a titolo gratuito senza obblighi di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente". Si tratta di un' opzione "uno contro zero": cioè è gratis, il negoziante non può dire di no, a patto che ci sia stato un altro acquisto.