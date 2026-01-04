Radio, rasoi elettrici, piccoli elettrodomestici: da adesso c'è il ritiro a domicilio (e non costa nulla)

Con la consegna di un nuovo elettrodomestico il negozio deve smaltire, insieme a quello vecchio, anche i piccoli oggetti
Arriva il ritiro a domicilio anche di phon e rasoi elettrici. Da adesso con l'acquisto di un nuovo elettrodomestico e il prelievo di quello vecchio, c'è la possibilità del ritiro gratuito dei piccoli Raee, cioè dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Dal 18 dicembre sono entrate in vigore nuove disposizioni green con la legge "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese". La nuova norma si occupa dei depositi temporanei dei rifiuti, a responsabilità a del produttore nei punti vendita. Testualmente la legge prevede che "contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente" i distributori - cioè i negozi - possono ritirare i rifiuti domestici di piccolissime dimensioni "a titolo gratuito senza obblighi di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica equivalente". Si tratta di un' opzione "uno contro zero": cioè è gratis, il negoziante non può dire di no, a patto che ci sia stato un altro acquisto.
Così la raccolta dei piccoli rifiuti viene agevolata. Un esempio concreto: nel momento in cui si decide di comprare un frigorifero, insieme al ritiro - già gratis - di quello vecchio, c'è la possibilità di far prelevare e smaltire al negoziante anche una vecchia radio, un phon o un rasoio elettrico. Oggetti che altrimenti sarebbero magari finiti nell'indifferenziato o comunque smaltiti male.