Revolut è la più grande neobank in Italia: due milioni di clienti

Quest'anno Revolut prevede di continuare questo fruttuoso percorso e lanciare soluzioni che saranno cruciali per un ulteriore sviluppo e crescita nel Paese e per diventare il conto principale per gli italiani alla ricerca di alternative valide e affidabili alle banche tradizionali. I clienti Revolut beneficeranno presto di maggiori opportunità per gestire al meglio il proprio denaro, a partire dai prestiti personali e da un'alternativa alle tradizionali soluzioni di risparmio, che saranno tra i prodotti i più flessibili e competitivi sul mercato, per dare alle persone piena libertà in termini di accessibilità, durata e gestione. Entrambi i lanci sono previsti nella seconda metà dell'anno.