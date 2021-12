Natale e regali, Revolut: le "esperienze" sono il dono più gradito per gli italiani

Il miglior regalo per gli italiani sono le esperienze e il buon proposito per il nuovo anno è quello di saper gestire meglio il denaro e imparare qualcosa di nuovo . E' quanto risulta a Revolut , la super app finanziaria che ha esaminato l'atteggiamento dei suoi clienti nei riguardi dei regali e del 2022 con un sondaggio su circa 6mila persone in oltre 10 Paesi, 800 in Italia. Secondo l'indagine, nelle due settimane che precedono il Natale anche quest'anno, come nel 2020, spenderemo circa 140 euro a testa in regali, ma con una differenza fondamentale: faremo 7 su acquisti su 10 in negozio, contro l'uno su tre di un anno fa.

Come scegliamo i regali - Se ci sono da scegliere i regali per qualcuno, il 67% degli intervistati italiani cerca qualcosa secondo il gusto della persona e solo l'11% chiede al destinatario cosa vorrebbe ricevere. Si comportano diversamente gli intervistati in Svezia, dove il 23% chiede ai destinatari cosa desiderano, e in Norvegia, dove a chiederlo è il 27%. Gli italiani hanno intenzione di acquistare il regalo più costoso per il partner (43%) e per i genitori (21%). Fare i regali procura qualche ansia: quattro italiani su dieci ammettono di essere preoccupati di deludere con il loro dono, come accade anche a un francese su due.

La "gestione" del denaro per il regalo - Tra gli italiani, un intervistato su tre dice di mettere da parte il denaro per i regali controllando le spese tramite app, mentre un altro 30% utilizza uno strumento apposito sempre nell'app per accantonare un budget o per arrotondare i pagamenti e mettere da parte denaro ogni volta che effettua un acquisto. Insieme ai polacchi e agli americani, gli italiani sono quelli che più degli altri usano la tecnologia a questo scopo. In questo anno con molte restrizioni, anche le minori uscite vengono considerate un modo per risparmiare per i regali, come dice il 22% degli italiani.

L'esperienza il dono più gradito - Tra i regali migliori il 35% degli italiani dice di preferire le esperienze: viaggio, cena, biglietto per un concerto o qualcosa da godersi con le persone che amano. Il regalo preferito dal 21% degli italiani invece è qualcosa nella wishlist, mentre al terzo posto c'è il denaro, indicato dal 13%. I prodotti di lusso vengono segnalati dall'8% degli italiani, dal 5% dei danesi e dal 15% degli irlandesi.

Feste e propositi per l'anno nuovo - Dopo aver trascorso il Capodanno a casa con la famiglia e con gli amici, opzione preferita dal 39% degli intervistati, seguita dal viaggio per il 23%, gli italiani dovranno affrontare i propositi per l'anno nuovo: il più importante sembra sia una miglior gestione del denaro (47%) e imparare qualcosa di nuovo (46%), seguiti dall'intenzione di passare più tempo con le persone amate (34%) e iniziare a praticare un'attività per migliorare la salute mentale e se stessi (33%). Approfondendo i proposito legati alla vita finanziaria, il 56% degli italiani segnala di voler risparmiare di più, il 40% di creare una rendita passiva e il 38% di conoscere e investire in criptovalute. L'11% ammette di voler cancellare gli abbonamenti che non utilizza: in primo luogo si parla di quello alla palestra.