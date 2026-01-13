A Renzo Rosso il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Legione d’Onore

Il presidente di Otb ha commentato: "Il riconoscimento non è solo un traguardo ma anche uno stimolo a rafforzare la nostra presenza in Francia"
Renzo Rosso, presidente e fondatore di Otb, ha ricevuto il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Legione d’Onore, la più alta onorificenza della Repubblica Francese, da Martin Briens, ambasciatore di Francia in Italia, nel corso di una cerimonia ufficiale che si è tenuta lunedì 12 gennaio nella Sala dei Fasti Farnesiani di Palazzo Farnese a Roma.
Il gruppo ha sottolineato in una nota: "Il riconoscimento celebra un percorso imprenditoriale e umano che ha saputo coniugare visione creativa, responsabilità e dialogo culturale tra Italia e Francia. Dalla nascita di Diesel alla creazione del gruppo Otb, fino all’impegno a favore dei giovani talenti, della sostenibilità e delle attività filantropiche della Only The Brave Foundation".
Nel corso della cerimonia l’ambasciatore ha ripercorso le tappe professionali di Renzo Rosso raccontando il suo impegno, anche sociale: "La Repubblica francese - ha detto l'ambasciatore - rende omaggio non solo a un grande imprenditore dal percorso italo-francese, attivo in un settore di eccellenza condiviso dai nostri due Paesi, quello della moda, ma celebra anche una personalità, un uomo che ha saputo cogliere quanto il senso di responsabilità sia importante per un imprenditore".
Renzo Rosso ha espresso nel suo intervento la gratitudine alle istituzioni francesi, sottolineando il legame profondo con la Francia e il valore della creatività per il futuro: "Questo riconoscimento non è solo un traguardo, ma anche uno stimolo a rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Francia, a consolidare l’impegno verso i giovani e le persone in difficoltà e a proseguire con determinazione il nostro percorso di sostenibilità".