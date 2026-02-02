Romani: "Dagli Usa al NoLo, per il nostro vino puntiamo su innovazione e sostenibilità"

Nata nel 2022 dall'unione di importanti realtà vitivinicole italiane, Argea è oggi uno dei principali gruppi del vino a livello nazionale e internazionale. Con un portafoglio che comprende marchi storici e denominazioni rappresentative di diversi territori italiani, il gruppo esporta in oltre 85 Paesi e rappresenta un modello integrato che unisce produzione, innovazione e distribuzione. Nel corso degli ultimi anni Argea ha accelerato il proprio percorso di crescita attraverso un modello industriale integrato, investimenti strategici e operazioni mirate di espansione. Con una struttura solida e una visione orientata al lungo periodo, Argea rappresenta oggi un polo di riferimento del vino italiano nel mondo. L'Amministratore Delegato Massimo Romani racconta a Tgcom24 l'evoluzione dell'azienda e le prospettive future.



Con oltre 85 mercati internazionali e un portfolio che va dal Prosecco all'Alta Langa, Argea rappresenta oggi un "sistema vino italiano" unico nel suo genere. Come riuscite a mantenere coerenza e identità tra le diverse anime del gruppo?

Argea nasce con l'obiettivo di aggregare il meglio del vino italiano per valorizzarlo sui mercati internazionali. È questo il motivo per cui ci definiamo "The Anthology of Italian Wines". Per mantenere coerenza e identità tra realtà molto diverse, abbiamo costruito una struttura basata su tre cluster – Artists, Narrators ed Explorers – che ci permette di dare ordine e personalità al nostro portafoglio. Gli Artists rappresentano le eccellenze più riconosciute, quelle capaci di distinguersi nello scenario enologico nazionale e internazionale grazie alla forza dei loro terroir. I Narrators raccolgono i vini che raccontano un luogo, una storia, una tradizione: sono l'anima conviviale e territoriale di Argea. Gli Explorers, invece, interpretano la nostra spinta verso l'innovazione e la creatività. Sono etichette che rompono gli schemi e sperimentano nuovi linguaggi del vino. Questo modello ci consente di valorizzare ogni brand senza snaturarlo, mantenendo al contempo una direzione strategica chiara e riconoscibile.