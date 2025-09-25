Claudio Lucchese: "Florim cresce con innovazione e sostenibilità, senza tradire la bellezza italiana"

Florim unisce tradizione e innovazione, con oltre sessant'anni di storia che vi hanno reso un'eccellenza italiana riconosciuta a livello globale. Quali sono stati i momenti più significativi di questa evoluzione?

La nostra storia inizia nel cuore del distretto ceramico italiano oltre sessant'anni fa, grazie alla visione di mio padre, Giovanni Lucchese, ingegnere minerario. Sin dall'inizio abbiamo puntato su tecnologie d'avanguardia consolidando il nostro posizionamento di innovatori. Negli anni Novanta sono iniziate le prime acquisizioni e negli anni Duemila è cominciata l'espansione internazionale con uno stabilimento produttivo in Tennessee e successivamente con i Florim Flagship Store che sono punti strategici di incontro con progettisti e architetti nelle città più importanti del design internazionale. Un'altra tappa significativa della nostra storia coincide con l'avvio della produzione dei grandi formati (fino a 320 x 160 cm), un'innovazione che ha segnato una svolta epocale per le applicazioni dei nostri prodotti e ci ha permesso di affermarci in nuovi segmenti di mercato. Con le grandi lastre oggi siamo entrati nel mondo dell'arredo per il rivestimento di tavoli, top cucina, mobili bagno, porte e ante come soluzioni complete per l'architettura e l'interior design. Un altro momento significativo risale al 2020, con la trasformazione di Florim in Società Benefit e l'ottenimento della certificazione B Corp, un passaggio fondamentale che attesta l'impegno concreto verso la sostenibilità, l'innovazione responsabile e l'attenzione al benessere collettivo. Nel corso degli anni siamo cresciuti molto, mantenendo una forte identità di azienda familiare e un solido rapporto con il territorio. Oggi anche mia nipote, l'ingegnere Beatrice Lucchese, è parte integrante dell'azienda: siede nel Consiglio di amministrazione e ricopre il ruolo di Chief Commercial Officer e Project Director.