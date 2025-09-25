Ventiquattro firme dell'architettura milanese a sostegno del progetto Dora in Madagascar

La serata si è sviluppata attorno alla mostra dei quadri originali e agli autori, con un concerto della pianista e concertista Barbara Boni, raccogliendo in totale 11mila euro. Il ricavato sarà interamente devoluto a Wip For People per sostenere la costruzione di Dora. L'iniziativa de "La Stanza senza Finestre", realizzata anche grazie alla collaborazione e al sostegno di aziende come Caimi e Medit, ha rappresentato un'occasione inedita che ha ingaggiato, attraverso un gesto di solidarietà, per Dora, riflessioni su tematiche che attualmente sono tra le sfide dell'architettura moderna e delle creatività di chi costruisce: aggiungere valore all'utilizzo dello spazio, con la consapevolezza di costruire soprattutto per le persone e nel rispetto di risorse sempre più scarse, dandosi regole e immaginando scenari possibili per lo sviluppo, rigenerando e difendendo con fermezza il nostro pianeta.