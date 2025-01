Perfetti Van Melle certificata Top Employer per il quinto anno consecutivo

“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto, ma ancora di più del percorso di continuo progresso che ci porta a migliorare ogni aspetto dell’employee experience in Perfetti Van Melle Italia. Un risultato che la certificazione Top Employer ci riconosce e che soprattutto trova riscontro nella soddisfazione delle nostre persone. Questo appuntamento annuale ci porta ad alzare costantemente l’asticella dell’impatto positivo che vogliamo avere sul percorso professionale e umano delle nostre persone. Siamo fortemente impegnati, non solo negli ambiti classici di Talent Aquisition, formazione e crescita professionale, ma vogliamo fare una grande differenza anche in ambiti che incidono sulla vita delle persone come il Wellbeing e la DE&I” dichiara Francesca Fraulini, Direttrice Risorse Umane del Gruppo Perfetti Van Melle in Italia.