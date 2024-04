Perfetti Van Melle ridurrà le emissioni di gas serra del 42% entro il 2030 

Approvati gli obiettivi dell'azienda di chewing gum e caramelle per la riduzione delle emissioni di gas serra

Quali sono gli obiettivi? L'approvazione conferma che gli obiettivi di medio termine per il 2030 di Perfetti Van Melle sono in linea con il livello di decarbonizzazione richiesto per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C rispetto alle temperature preindustriali, come stabilito dall'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

I nuovi obiettivi assoluti basati su criteri scientifici vedranno Perfetti Van Melle ridurre le emissioni di gas serra del 42% entro il 2030, rispetto all'anno di riferimento 2021. Questo include le emissioni provenienti dalle proprie attività, come i siti industriali e non. Nello stesso arco di tempo, Perfetti Van Melle ridurrà del 25% anche le emissioni derivanti dalla supply chain a monte e a valle delle proprie attività, come ad esempio quelle legate ai beni e servizi acquistati e il loro trasporto, viaggi di lavoro e il trattamento dei prodotti a fine vita.

Come azienda alimentare che utilizza ingredienti e materiali di origine vegetale e animale Perfetti Van Melle ha anche obiettivi di riduzione legati al consumo di foreste, terreni e agricoltura (FLAG). Gli obiettivi FLAG sono specifici per le aziende che operano in settori a utilizzo intenso delle risorse terrestri. Questo specifico obiettivo impegna Perfetti Van Melle a ridurre le emissioni di gas serra FLAG del 30,3% entro il 2030, rispetto all'anno di riferimento 2021.