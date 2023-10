Parmacotto Group lancia "Eco-pack", la nuova vaschetta che si ricicla nella carta

Prima fase: la riduzione plastica cioè la riduzione dell’imballo rispetto alle vaschette originali che ha permesso di ridurre del 18% la plastica utilizzata e di realizzare un packaging con plastica riciclata al 50%.

Seconda fase: l'introduzione del packing misto, del quale il solo vassoio viene realizzato in carta riciclabile certificata FSC.

Terza fase: l'introduzione del nuovo eco-pack, che è conferibile nella carta al 100%.

Le caratteristiche di "Eco-Pack"

Eco-Pack di Parmacotto è conferibile al 100% nella raccolta carta, affinché la parte cartacea possa essere correttamente avviata al riciclo, ma non è totalmente riciclabile. La nuova vaschetta è biodegradabile solo in parte e non è compostabile, dato che è composta in piccola parte da plastica.