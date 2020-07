A Ferrara arriva Sanitary Gate XL, il servizio gratuito per disinfettare ambulanze e auto delle forze dell'ordine

Efficace contro il virus - Sanitary Gate XL è stato progettato per aprirsi e richiudersi al bisogno, andando a ridurre in maniera importante il volume dell'ingombro. Al suo interno, un sistema di nebulizzatori rilascia una sostanza disinfettante che non provoca effetti nocivi sull'uomo. L'efficacia di Sanitary Gate XL è testata fino al 99% contro i virus, tra cui il Covid-19. Il tunnel è in grado di igienizzare in soli cinque secondi le persone e in tre minuti merci e veicoli, garantendo l'eliminazione dei patogeni presenti sulle superfici.

Richieste da tutto il mondo - "Nato 72 ore prima del lockdown, Sanitary Gate ci ha portato in pochissimo tempo più di 2.400 richieste da tutto il mondo, da Panama a Dubai, dall'Australia alla Nigeria", spiega Giulio Barbieri. Alle sue parole si aggiungono anche quelle del sindaco di Cento Fabrizio Toselli: "Oggi abbiamo inaugurato il primo tunnel. Per ora sarà gratuito per tutti i mezzi che combattono in prima linea l'emergenza, ma in tempi brevi sarà fruibile anche da parte dei cittadini".