Mirabello Carrara presenta la prima collezione di Bellora since 1883

L'azienda Mirabello Carrara, luxury division del Gruppo Caleffi e punto di riferimento nel settore home fashion, ha presentato la prima collezione ufficiale a marchio Bellora since 1883. Il brand, azienda leader nella produzione di tessuti di lino e biancheria per la casa di alta gamma, è un'eccellenza italiana da oltre cento anni e torna così ad essere un protagonista del tessile a livello mondiale.

Mirabello Carrara è un'azienda con sede a Meda. Nel 2022 ha realizzato un fatturato di 14,3 milioni di euro (di cui il 30% circa realizzato all’estero) e conta 600 clienti in Italia e 150 nel resto del mondo, grazie a un portafoglio marchi d’eccellenza con posizionamento premium e luxury.

L'anno scorso ha sottoscritto un accordo di durata triennale con Himatsingka America Inc. per la licenza del marchio Bellora since 1883 che prevede lo sviluppo, la creazione e la produzione dei prodotti Bedding & Bath del rinomato brand nonchè la distribuzione presso i più prestigiosi retailers e department stores, in Italia e nel mondo.

La nuova collezione Bellora since 1883 è una linea in cui lo stile inconfondibile del brand è reinterpretato da Mirabello Carrara in chiave moderna, in una continuità di stile e sentimento tra passato e futuro. Grande attenzione è stata riservata ai materiali naturali come percalle, lino e raso, e all’ecosostenibilità, grazie a un pack realizzato in bioplastica, un materiale completamente riciclabile prodotto durante la fase di terza spremitura della canna da zucchero, che oltre a essere una fonte rinnovabile, permette un risparmio di immissioni di anidride carbonica nell'atmosfera.

“Dal lontano 1883 il brand Bellora è presente nelle case italiane e nei più esclusivi department stores del mondo - ha dichiarato Guido Ferretti, amministratore delegato di Mirabello Carrara. - Dettagli raffinati ed elementi decorativi che appartengono alla storia dei tessuti sono da sempre reinterpretati da Bellora con uno stile contemporaneo che unisce il desiderio di maggiore semplicità e comfort con uno sguardo alla tradizione e al vivere di lusso. Siamo felici di mettere a disposizione del rinomato brand la nostra forza vincente, il nostro know-how e la nostra capacità di realizzare continuamente prodotti di eccellenza che contribuiscono a portare il made in Italy nel mondo.”