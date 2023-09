Elleti. Borse personalizzate dall’eleganza senza tempo

Attenzione ai dettagli, ricercatezza e customizzazione sono le cifre stilistiche che contraddistinguono ogni creazione. Veri e propri pezzi d’arte , 100% Made in Italy, pensati per esaltare la personalità di colei che li indossa. L’obiettivo infatti è quello di aiutare le donne a esprimere la propria unicità, “perché ognuna merita di sentirsi speciale in qualsiasi momento della giornata”.

Penelope, Iris, Olimpia, Eva, Freia, Flora: i modelli Elleti portano tutti il nome di una donna per celebrare la straordinaria autenticità dell’universo femminile.

Shopping bag, secchielli, pochette, ventiquattrore, portafogli e portachiavi, raffinati ed esclusivi, dall’eleganza senza tempo, realizzati in vera pelle, sono disponibili in diverse varianti di misure e colori, per rispecchiare il mondo segreto che anima ciascuna donna. Ogni creazione è pensata per essere indossata dalla mattina alla sera, in qualunque stagione, con qualsiasi tipo di outfit, che sia un jeans o un abito, per accompagnare le donne nell’intero arco della giornata.

Capienza e comodità, al di là delle dimensioni, caratterizzano ogni creazione, per consentire di portare con sé tutti gli effetti personali che possano rivelarsi utili nelle più disparate occasioni della vita quotidiana, dalla riunione in ufficio all’aperitivo con le amiche. Fiore all’occhiello della produzione Elleti, come dicevamo, la personalizzazione, che si esprime anche attraverso il dettaglio delle iniziali, incise o dipinte a mano, per un tocco glamour in più. Perché il vero lusso non è l’omologazione ma vivere l’emozione di sfoggiare qualcosa di unico: una borsa che durerà nel tempo come il ricordo dei momenti preziosi vissuti insieme.

Chi è Lucrezia Tibuzzi? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono la fondatrice e la mente creativa di Elleti, brand specializzato in accessori personalizzati, caratterizzato da una costante ricerca della bellezza e da una profonda attenzione per i dettagli. Le mie radici affondano nel cuore dell'Italia, a Roma, la città antica che celebra l'arte, la moda e lo stile italiano. Dopo aver concluso gli studi in graphic design, ho assecondato la mia passione e ho conseguito la laurea in Moda e Costume.



Quando e com’è nato il brand Elleti? Come mai la scelta di questo nome?

Elleti ha visto la luce nel 2018. Il progetto è nato dal mio desiderio di esclusività, di creare accessori unici, personalizzati e allo stesso tempo accessibili. L’origine di Elleti risiede nella mia abitudine a customizzare i miei accessori, una passione che oggi ho l’onore di condividere con le mie clienti, realizzando pezzi unici espressamente per loro. La scelta del nome riflette proprio questa mia filosofia, secondo la quale ogni accessorio porta le iniziali di chi lo indossa o le sue lettere del cuore; per questo Elleti è una fusione delle mie iniziali, la “elle” del mio nome e la “ti” del mio cognome.



Perché le borse? Cosa rappresenta per te questo accessorio?

Le borse vanno ben oltre la loro funzione pratica. Sono il mezzo attraverso il quale possiamo esprimere la nostra personalità, il nostro stile di vita e la nostra unicità. Spesso, anche inconsapevolmente, ci troviamo ad acquistare marchi che non ci rappresentano appieno, solo per conformarci a un certo status. Con Elleti l'esperienza è totalmente differente. Ogni cliente partecipa al processo creativo, costruendo il proprio brand personale. Le nostre borse diventano la tela su cui ciascuna può dipingere la sua storia. Un'opportunità per le donne di sentirsi uniche e speciali, dichiarando il proprio stile, grazie a un brand che nasce esclusivamente per loro.



Quali sono le cifre stilistico-distintive delle tue creazioni?

Le nostre creazioni si distinguono per la combinazione di qualità, funzionalità ed eleganza senza tempo. Sono pezzi che non hanno una data di scadenza, possono essere indossati di anno in anno e in ogni momento della giornata. Ogni accessorio è realizzato con cura artigianale, con materiali di alta qualità e con il tocco speciale delle iniziali di colei che lo indossa. Personalizzazione ed esclusività sono al centro della nostra produzione, tutto è su misura, dal prodotto finale al servizio clienti.

Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della tua produzione?

L'artigianalità Made in Italy è la colonna portante nella produzione dei nostri accessori. Rappresenta l'eccellenza nei dettagli. Ogni pezzo è creato da abili artigiani, che svolgono il proprio lavoro con passione e dedizione. Questo garantisce la massima qualità e l’unicità di ciascun pezzo: non ne esisterà mai uno uguale all’altro in tutto il mondo.

Quale sarà il modello di punta di questo autunno-inverno?

In questa stagione autunno-inverno il nostro modello di punta sarà una borsa realizzata con nuove stampe, che incarnano l'eleganza, l'audacia e la praticità. Un accessorio che vestirà con classe ed un immancabile tocco di grinta i mesi più freddi dell’anno.

Com’è la donna Elleti?

La donna Elleti è la speciale protagonista nella nostra storia. Una donna che ama distinguersi, che sa apprezzare la bellezza nei dettagli e ricerca la qualità senza compromessi in ogni aspetto della sua vita. Una donna sicura di sé, che indossa con fierezza ciò che rispecchia la sua autentica unicità.

Progetti e sogni per il futuro?

Uno dei nostri obiettivi più importanti è quello di espandere ulteriormente la nostra gamma di prodotti e di ispirare le donne di tutto il mondo, invitandole ad esprimere la loro unicità, attraverso accessori che si fondano armoniosamente con la loro essenza. Nel 2021 abbiamo già fatto un passo avanti, estendendo le nostre spedizioni in tutta Europa. Da quest'anno, con orgoglio, in risposta alle prime richieste giunte dagli Stati Uniti, stiamo preparando l'apertura delle spedizioni anche oltre i confini europei, un traguardo significativo verso il nostro obiettivo. Il viaggio continua…