McDonald’s, oltre 1 milione di pasti caldi donati in 5 anni con “Sempre aperti a donare”

"Il raggiungimento di un milione di pasti donati è un risultato di cui essere davvero grati e che racconta l’efficacia e il valore di un’alleanza cresciuta nel tempo. - ha dichiarato Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare ETS - In un contesto in cui aumenta il numero di persone che soffrono di povertà alimentare, iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale il coinvolgimento anche delle aziende per rispondere a un bisogno essenziale e quotidiano. La collaborazione con McDonald’s è per noi un esempio virtuoso di alleanza tra profit e non profit, in un progetto che ha generato momenti di condivisione e sollievo per tante persone e famiglie in difficoltà".