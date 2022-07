De Cecco, le origini del pastificio risalgono al 1831: la ricerca

La ricerca

- Nella prima fase si è provveduto a fare un'analisi della documentazione preunitaria (archivio di Stato di Chieti). Nella seconda fase si è estesa la ricerca ad altri fondi archivistici (sezione di Lanciano dell'archivio di Stato di Chieti, archivio di Stato di Napoli, con i fondi del catasto onciario di Fara San Martino, ministero degli Affari interni riguardo al commercio con l'estero e ai permessi di costruire i mulini, privative e transazioni).

Le origini dei De Cecco

- L'attività di famiglia risulta iniziare nel 1811 quando Francesco, figlio di Filippo, viene identificato come panettiere nei ruoli di contribuzione personale del Comune di Fara San Martino. Inizia infatti a gestire il forno comunale nel 1811. Poi il figlio Nicola Antonio se ne occupa direttamente (con privativa o in qualità di garante) dal 1831 al 1870 in modo continuativo. In seguito, dal 1878 Filippo Giovanni e Alessandro in possesso di un mulino di proprietà, acquistato da Angelo Piccone, base del futuro impianto industriale e dell'ascesa fino all'apertura delle sedi di Pescara e Ortona. In realtà, in questi archivi non si trovano nuove informazioni su produzione di pasta e farine, neppure nelle carte relative ai dazi né nei documenti sull'importazione di prodotti alimentari dalle province del Regno.

La scoperta

- La terza fase ha esplorato il fondo notarile all'interno dell'archivio di Chieti (sezione di Lanciano), dove si sono trovate informazioni di atti notarili - approfonditi poi con 132 repertori di notai - all'interno dei quali 14 sono riconducibili alla famiglia. Qui si legge che gradualmente i De Cecco passano da proprietari terrieri, coltivatori e operanti nel settore laniero, a panettieri, mugnai e pastai. Il 1831 è la data certa, documentata, dell'inizio della continuità formale senza interruzioni, per quanto già dal 1793 è provata l'attività di panettiere di Francesco di Cecco, figlio di Filippo. Dunque, in virtù di quanto accertato dopo la lunga ricerca, da oggi la Pasta De Cecco riporterà sulle confezioni la nuova data "dal 1831" al posto di quanto finora impresso "dal 1886".