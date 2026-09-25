La logistica e i trasporti continuano a confermarsi tra i comparti più dinamici del mercato del lavoro italiano. Secondo le stime dell'Osservatorio Assolavoro Datalab, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2026 il settore potrebbe alimentare una domanda di oltre 110mila figure professionali. Lo studio, realizzato attraverso l'analisi di oltre 50mila annunci pubblicati sui principali portali per la ricerca di lavoro (come Linkedin e Indeed) e tramite approfondimenti condotti all'interno del sistema associativo, ha individuato i dieci profili sui quali si concentra maggiormente la ricerca delle imprese. L'indagine restituisce l'immagine di un comparto sempre più articolato, dove le attività di magazzino, deposito e supporto ai trasporti concentrano circa 398 mila addetti e oltre 85 miliardi di euro di fatturato.