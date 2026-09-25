Logistica e trasporti, ecco i 10 profili più ricercati in Italia
Dai magazzinieri agli specialisti informatici, passando per autisti, responsabili operativi e addetti alle spedizioni. La fotografia scattata da Assolavoro Datalab mostra un settore sempre più integrato tra attività operative, coordinamento logistico e innovazione digitale
© Ansa
La logistica e i trasporti continuano a confermarsi tra i comparti più dinamici del mercato del lavoro italiano. Secondo le stime dell'Osservatorio Assolavoro Datalab, nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2026 il settore potrebbe alimentare una domanda di oltre 110mila figure professionali. Lo studio, realizzato attraverso l'analisi di oltre 50mila annunci pubblicati sui principali portali per la ricerca di lavoro (come Linkedin e Indeed) e tramite approfondimenti condotti all'interno del sistema associativo, ha individuato i dieci profili sui quali si concentra maggiormente la ricerca delle imprese. L'indagine restituisce l'immagine di un comparto sempre più articolato, dove le attività di magazzino, deposito e supporto ai trasporti concentrano circa 398 mila addetti e oltre 85 miliardi di euro di fatturato.
Magazzinieri e operatori logistici restano centrali
L’analisi di Assolavoro Datalab evidenzia, innanzitutto, la forte richiesta di professionisti legati alla gestione quotidiana delle merci. L'elenco include magazzinieri, warehouse operative e addetti al picking, figure chiave per la ricezione, lo stoccaggio e la preparazione degli ordini. A completare il quadro ci sono impiegati logistici e operatori delle spedizioni, responsabili del coordinamento tra magazzini, fornitori, vettori e clienti. La centralità di questi profili conferma il ruolo strategico della logistica all'interno di un mercato sempre più interconnesso. In questo scenario, l'efficienza della filiera dipende direttamente da professionisti capaci di garantire continuità operativa, pianificazione e rapidità.
Trasporto e assistenza clienti tra le competenze più ricercate
Lo studio segnala inoltre una forte richiesta nel comparto della movimentazione e della distribuzione. Tra le figure maggiormente richieste compaiono mulettisti e carrellisti, indispensabili nelle attività di movimentazione delle merci, così come autisti con patente Ce e Cqc merci e conducenti di autobus. Accanto alle figure operative, cresce l'importanza dell'addetto al customer service per settori ad alta complessità come il farmaceutico, il lusso e l'e-commerce premium. La centralità di questo ruolo dimostra come la logistica moderna non si limiti solo al flusso fisico delle merci, ma includa ormai anche attività strategiche di coordinamento, monitoraggio e assistenza al cliente lungo l'intera filiera.
Manager, sicurezza e controllo a supporto delle attività
La crescente complessità del comparto richiede sempre più anche la domanda di figure manageriali e di coordinamento. Per garantire l'efficienza dei processi, Assolavoro Datalab segnala la ricerca di operations manager, responsabili di sito e direttori di filiale. Parallelamente, cresce l'importanza di professionisti della sicurezza e della conformità normativa – come Rspp, specialisti Hse e compliance specialist – e del controller, fondamentale per il monitoraggio delle performance economiche.
La digitalizzazione ridefinisce le competenze richieste
Tra le dieci professioni individuate compaiono anche figure specializzate nell'informatica e nell'analisi dei dati. In particolare, lo studio cita i Wsm Specialist, i Tms Specialist e gli Edi Specialist, professionisti che si occupano delle piattaforme digitali utilizzate per gestire magazzini, trasporti e flussi informativi tra aziende. Secondo il report, la transizione digitale sta trasformando profondamente il comparto, rendendo le competenze tecnologiche un requisito ormai essenziale. Queste figure contribuiscono alla configurazione, manutenzione e sviluppo dei sistemi gestionali che automatizzano i processi. L'inclusione di tali profili tra i più richiesti conferma quanto la competitività del settore dipenda dall'integrazione tra logistica tradizionale e strumenti digitali avanzati.