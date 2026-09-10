LO RIFERISCE LA POLIZIA

Bus turistico coinvolto in un incidente stradale in Svizzera: "Diversi morti e feriti"

Lo schianto si è verificato lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez

10 Set 2026 - 20:57
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Un incidente stradale ha coinvolto un bus turistico nella Svizzera orientale provocando diversi morti e feriti: lo ha riferito la polizia giovedì. "Diverse persone sono morte nell'incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite", ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze del sinistro o sull'identità delle vittime. L'incidente si è verificato lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani a bordo del mezzo.

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