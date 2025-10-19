Si ribalta bus turistico, almeno 17 morti in Brasile

È di almeno 17 morti il bilancio ancora parziale di un incidente avvenuto nella notte nello Stato brasiliano di Pernambuco. Un bus turistico con oltre 30 passeggeri a bordo si è ribaltato lungo l'autostrada Br-423, tra i comuni di Paranatama e Saloá, in una zona rurale. Lo riportano i media locali. Secondo la polizia stradale federale, il mezzo, regolarmente autorizzato al trasporto turistico, era partito dal municipio di Brumado, nello Stato di Bahia, ed era diretto a Santa Cruz do Capibaribe, in Pernambuco quando è uscito di strada in un tratto noto come Serra dos Ventos. Le cause dell'incidente restano da accertare.