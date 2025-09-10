Venezuela, autobus si ribalta e prende fuoco: 12 morti nello Stato di Bolívar

Tragedia nello Stato di Bolívar, nel sud-est del Venezuela. Un autobus di linea, partito dalla capitale regionale Ciudad Bolívar e diretto verso Santa Elena de Uairén, località di confine con il Brasile e la Guyana, si è ribaltato e ha preso fuoco poco dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto lungo la Troncal 10, nei pressi del cartello di ingresso alla divisione politico-amministrativa di Roscio, la cui capitale è Guasipati. Secondo quanto riportato dal quotidiano locale Correo del Caroní, almeno dodici persone sono decedute all'interno del mezzo, completamente avvolto dalle fiamme dopo il ribaltamento. Le vittime, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero rimaste intrappolate nel veicolo. Altri dieci passeggeri hanno riportato ferite e sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Guasipati, cittadina di circa 21mila abitanti.