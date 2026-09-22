Stellantis, dal 19 al 30 ottobre a Mirafiori torna la cassa integrazione

Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre mille lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione - presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto - è stata la Direzione delle Carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. "Siamo di fronte a una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno", ha spiegato un portavoce dell'azienda.