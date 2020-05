Sondaggio di LinkedIn: "Da casa si lavora 3 giorni in più al mese"

Da casa si lavora di più. Durante la pandemia il 48% dei lavoratori ha fatto più ore del solito, almeno una in più al giorno, per un equivalente di 20 ore (3 giorni) in più al mese. Lo rivela una ricerca di LinkedIn effettuata su 2mila italiani. Non solo: il 16% dei lavoratori "domestici" teme il licenziamento al termine del lockdown, il 46% si sente più ansioso o stressato e il 18% ha riscontrato un impatto negativo sulla propria salute mentale.