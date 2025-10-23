Parma, il Teatro Regio conquista l'ADI Design Index 2025

Il prestigioso riconoscimento segna un nuovo traguardo per il progetto firmato da Bcpt Associati, che celebra il legame tra il Teatro e la città di Parma
© Dal Web
Il Teatro Regio di Parma entra ufficialmente nell'élite del design italiano: il suo nuovo sistema di identità visiva è stato selezionato per l'ADI Design Index 2025, la prestigiosa rassegna che ogni anno raccoglie i migliori progetti nazionali, primo passo verso il Premio Compasso d'Oro ADI 2026. Un risultato che non è solo motivo d'orgoglio per la città, ma anche un segnale forte del ruolo che la cultura e la comunicazione visiva possono avere nel raccontare e valorizzare un patrimonio artistico vivo e in continua evoluzione.
L'annuncio è stato dato a Milano, presso l'ADI Design Museum, nel corso di una cerimonia patrocinata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Regione Lombardia, dalla Città Metropolitana di Milano e dal Comune di Milano.
Il progetto premiato segna un importante rinnovamento dell'immagine del Teatro Regio, costruito su un impianto grafico che unisce tipografia e fotografia in composizioni dinamiche ed espressive.
La nuova identità visiva riesce a tradurre in chiave contemporanea il ricco patrimonio culturale del Teatro, avvicinando ancora di più l'attività dell'istituzione al vissuto della città e al suo pubblico. Il nuovo linguaggio visivo diventa così parte integrante della produzione culturale del Teatro, trasformandosi in valore condiviso della comunità e simbolo riconoscibile di una tradizione che si rinnova nel tempo.
In occasione della cerimonia, è stata inaugurata la mostra dei progetti selezionati, che resterà aperta al pubblico fino al 30 ottobre (da lunedì a domenica, ore 10.30 - 20.00, chiusa il venerdì). Il Teatro Regio di Parma è presente con una postazione dedicata, in cui sono esposti programmi di sala, brochure, manifesti e video che raccontano la nascita e l’evoluzione della nuova identità visiva.
Il progetto porta la firma di Bcpt Associati, agenzia di design fondata nel 1992 e specializzata in brand identity, packaging, publishing, web e motion design. La sua attività si distingue per l'approccio strategico e multidisciplinare, che accompagna il cliente dall'analisi del contesto fino alla realizzazione degli strumenti di comunicazione. Guidata da Marco Tortoioli Ricci, direttore creativo e docente presso l'ISIA di Urbino e l'Accademia di Belle Arti di Perugia, Bcpt Associati vanta numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui diversi European Design Award e varie selezioni nelle edizioni passate dell'ADI Design Index.
L'inclusione del progetto del Teatro Regio di Parma nell'ADI Design Index 2025 testimonia la capacità del design di interpretare e valorizzare la cultura. Attraverso un linguaggio visivo innovativo e identitario, il Teatro conferma il proprio ruolo di istituzione simbolo della città e di ambasciatore dell'eccellenza italiana nel mondo.