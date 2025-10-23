Parma, il Teatro Regio conquista l'ADI Design Index 2025

Il progetto porta la firma di Bcpt Associati, agenzia di design fondata nel 1992 e specializzata in brand identity, packaging, publishing, web e motion design. La sua attività si distingue per l'approccio strategico e multidisciplinare, che accompagna il cliente dall'analisi del contesto fino alla realizzazione degli strumenti di comunicazione. Guidata da Marco Tortoioli Ricci, direttore creativo e docente presso l'ISIA di Urbino e l'Accademia di Belle Arti di Perugia, Bcpt Associati vanta numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui diversi European Design Award e varie selezioni nelle edizioni passate dell'ADI Design Index.