Al Teatro Regio di Parma il Galà per il 212° compleanno di Giuseppe Verdi

La giornata del 10 ottobre a Busseto e Roncole Verdi è scandita da un programma di appuntamenti per scoprire i luoghi e i personaggi legati alla vita e alla carriera del compositore, a cura di Verdi 10/10 – Verdi 27/01, rete di associazioni del territorio di Busseto (Do re Music, Amici di Verdi, Associazione Nicolas Comati, Associazione Margherita Barezzi) e in partnership con Comune di Busseto. Si inizia alle ore 10.00 con "Andiamo a casa di Peppino", il racconto della nascita del piccolo Peppino alla Casa Natale a Roncole Verdi. Sempre alle ore 10.00, presso la Sala Civica Giuseppina Strepponi, la favola "Quando parla il paradiso" letta e interpretata dall’autrice Sonia Mezzadri (Associazione Nicolas Comati). A seguire il laboratorio teatrale dedicato a Macbeth rivolto alle scuole primarie e a cura di Sabina Borelli. Alle ore 10.00 Angelica e Antonia Guareschi ci invitano nella Casa Museo di Giovannino Guareschi per conoscere uno speciale vicino di casa nella visita guidata dedicata al celebre scrittore, giornalista e intellettuale parmense. Lungo le strade di Roncole Verdi, dalle ore 14.30, si terrà la IV Caccia al tesoro verdiana, rivolta alle classi quinte della scuola primaria di primo grado e quest’anno dedicata a Macbeth. Alle 14.30 alle Roncole Verdi in Piazza Giovannino Guarreschi, Giancarlo Zanasi leggerà un testo inedito sulla musica di Verdi e la drammaturgia shakespeariana. Sempre alle 14.30 alle Roncole Verdi, con "L’affascinante mondo della liuteria" si potrà partecipare al workshop tenuto da docenti e allievi della Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona, durante il quale saranno illustrate le tecniche costruttive degli strumenti ad arco della tradizione cremonese. La giornata di festeggiamenti si concluderà alle 18.00 con Verdi in Strings, L’Archimia Strings Quartet, con la cantante Elena Giardina e il sassofonista Alessandro Bertozzi che, partendo dall’impianto classico del quartetto d’archi proporranno una rilettura “cross over” di brani verdiani.