Il Manifesto Etico del Teatro Regio di Parma candidato agli International Opera Awards 2024

Realizzato dal Teatro Regio di Parma insieme al Comune di Parma, all’associazione “Parma, io ci sto!” e a Fondazione Cariparma è il progetto di impegno sociale proposto agli artisti del Festival Verdi, di Verdi Off e della Stagione Lirica che vede il Teatro Regio riconoscere e strutturare, in una proposta ampia e articolata, la necessità di andare oltre la propria missione, particolarmente in questi tempi, per abbracciare i giovani, le comunità più sensibili, fragili e periferiche, per coinvolgerle e farle sentire al centro, nel cuore della vita culturale della città.