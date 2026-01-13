A Renzo Rosso il titolo di Cavaliere dell’Ordine della Legione d’Onore

Il gruppo ha sottolineato in una nota: "Il riconoscimento celebra un percorso imprenditoriale e umano che ha saputo coniugare visione creativa, responsabilità e dialogo culturale tra Italia e Francia. Dalla nascita di Diesel alla creazione del gruppo Otb, fino all’impegno a favore dei giovani talenti, della sostenibilità e delle attività filantropiche della Only The Brave Foundation".