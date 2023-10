Holyart sempre più leader del settore arte sacra: inaugurato un nuovo stabilimento a Reggio Emilia

"Avevamo saturato la capacità distributiva della nostra precedente sede, pensata per farci raggiungere un fatturato di 11 milioni di euro." dichiara Stefano Zanni. "Nei due anni contrassegnati dal Covid abbiamo registrato una netta accelerata alla crescita del ricavato raggiungendo i 15 milioni nel 2022. Alla luce del potenziale di sviluppo all’estero, sia in Europa che negli Stati Uniti, abbiamo investito in questo nuovo stabilimento per continuare lungo il percorso di crescita a doppia cifra degli ultimi anni e per migliorare ulteriormente il servizio offerto ai nostri clienti."

Gli investimenti per lo sviluppo dell’azienda comporteranno anche un ampliamento del personale che andrà di pari passo con la crescita del fatturato: oggi Holyart può contare su 50 collaboratori, la maggior parte giovani under 35. La stima è di arrivare a 200 dipendenti.

Tra le innovazioni tecnologiche introdotte anche la movimentazione dei prodotti, che prima era manuale e che adesso avviene attraverso nastri automatici e molto più veloci. Non solo, in un contesto di mercato in cui le aspettative dei consumatori online sono sempre più elevate, gli investimenti permetteranno all’azienda di avere un numero sempre maggiore di clienti nel mondo, con tempi di evasione e consegna degli ordini sempre più veloci.