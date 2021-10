Guida sicura, la campagna GrandVision per la prevenzione oculistica

Il 34% delle persone ha difficoltà nella guida notturna , per il 26% risulta difficoltoso vedere gli altri veicoli in condizione di forte luminosità; il 56% dei partecipanti non si sottopone a una visita specialistica da parte di un medico oculista o di un ottico da più di un anno. È quanto emerso dal sondaggio web "Vedere bene per guidare bene" promosso da GrandVision Italy in collaborazione con Quattroruote.

Il sondaggio, i cui risultati sono stati pubblicati sul numero di ottobre di Quattroruote.it, nasce con l'obiettivo di identificare quanto gli utenti della strada siano consapevoli dell'importanza della vista quando si è alla guida e approfondire il gap esistente tra la loro capacità visiva reale e quella percepita. Il quadro che emerge dalla ricerca è tutt'altro che scontato.

Lo studio rientra nelle attività previste nell'ambito della campagna "Vedi Responsabilmente", sviluppata da GrandVision in partnership con Associazione Familiari e Vittime della Strada in occasione del Mese della Vista. La campagna continuerà per tutto il mese di ottobre e novembre. Per ogni test della vista effettuato durante il mese di ottobre, Grandvision - ha fatto sapere l'azienda - effettuerà una donazione all’Associazione Vittime della Strada.

"Sensibilizzare sull’importanza della prevenzione visiva nell’ambito della sicurezza stradale è per noi fondamentale, non solo in occasione del Mese della Vista, ma durante tutto l'anno. Per questo abbiamo deciso di sviluppare un progetto ricco di iniziative che, oltre a creare consapevolezza, ambisce a rendere i servizi legati al mondo dell'ottica più accessibili, contribuendo allo sviluppo socioeconomico e all'inclusione sociale delle aree in cui operiamo. Infine, siamo felici ed onorati di aver potuto sviluppare il progetto insieme a partner che condividono i nostri stessi obiettivi e valori", ha detto Jörg Mingers, CEO GrandVision Italy.

"Vedi Responsabilmente per noi rappresenta un'importante occasione per parlare ancora una volta di prevenzione e sicurezza stradale, e di quanto vederci bene sia un requisito fondamentale per chi è alla guida", spiega Giacinto Picozza, Presidente di AFVS (Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus). "La sicurezza stradale è anzitutto una questione culturale su cui è importante lavorare, sensibilizzando l’opinione pubblica attraverso campagne sociali come questa di GrandVision. Abbiamo scelto di farlo attraverso il gioco, grazie all'utilizzo di una pista elettrica professionale chiamata Slot-Car: inviteremo tutti i presenti a indossare particolari visori che simulano la "distorsione visiva" e guidare correttamente in situazione di difficoltà visiva. Questo proprio per far comprendere quanto sia importante alla guida vederci sempre bene. Ringraziamo infine GrandVision Italy per aver scelto di devolvere una somma di denaro alla nostra Associazione per ogni test della vista effettuato", ha concluso Picozza.

Il progetto vede anche la collaborazione con Deliveroo: nel mese di novembre Grand Vision metterà a disposizione dei rider che collaborano con l'App test della vista gratuiti e altre promozioni, con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza della prevenzione visiva per la sicurezza stradale.