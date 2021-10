Torna “Una Stagione Di Consigli", la campagna di informazione su salute e prevenzione firmata Bayer

La pandemia ha reso evidente quanto possa fare la differenza una corretta informazione . Lo sa bene Bayer che ha dato il via alla seconda fase di "Una Stagione di Consigli" , la campagna di edutainment inaugurata ad aprile 2021 con l'obiettivo di favorire la divulgazione di informazioni semplici e corrette su malesseri di stagione e Covid-19 . L'iniziativa, a cui parteciperà anche il Prof. Fabrizio Pregliasco , si arricchisce di novità come i contributi video, di cui continueranno ad essere protagonisti Sally, la mascotte animata della campagna, e la sua famiglia.

Malanni di stagione, sistema immunitario, vaccini, febbre e infezioni respiratorie. "Una Stagione di Consigli" - progetto a cura dello studio Dadomani - si occuperà di tutti quei dubbi sulla salute che con l'autunno tornano a farsi più frequenti nelle nostre giornate. Argomenti importanti, raccontati però con semplicità e leggerezza: il volto della campagna "a fumetti" sarà ancora una volta - come è stato per la prima fase - quello di Sally, che con la sua famiglia, racconterà le buone pratiche per mantenersi in salute in questo momento di nuova attenzione alla prevenzione e al benessere.

Informazioni semplici, ma anche affidabili e chiare. D'altronde, i temi saranno affrontati e approfonditi dal Prof. Pregliasco, virologo e professore dell'Università degli Studi di Milano e Direttore Sanitario IRCCS Galeazzi (MI), nuovamente in prima linea per supportare una comunicazione sempre chiara e autorevole.

I video in arrivo - il primo è già sulla pagina Facebook ufficiale, pensati per vivacizzare la seconda edizione, saranno delle mini-clip divertenti in cui cui i personaggi prendono vita e si interrogano su argomenti di varia natura. Tutto continuerà a essere visualizzabile sul sito web e l'omonima pagina Facebook ufficiale ("Una Stagione di Consigli"). Tra le tematiche in programma, centrali saranno i consigli per rafforzare il sistema immunitario, la campagna vaccinale contro il Covid-19 e vaccino anti-influenzale, gli effetti benefici della febbre e come prevenire le altre infezioni respiratorie grazie alle misure anti-Covid.