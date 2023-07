Gruppo Amadori, profitti triplicati nel 2022

Crescono investimenti e personale

Nel 2022 Amadori ha realizzato investimenti per 97 milioni di euro che, sommati a quelli in corso, portano la cifra investita nel biennio a oltre 140 milioni di euro. Per rispondere alle nuove abitudini alimentari dei consumatori, l'azienda ha mosso passi importanti nel mercato delle proteine vegetali, con il lancio della nuova linea Veggy “Ama Vivi e Gusta”. Il numero di addetti occupati su tutta la filiera del gruppo è aumentato: alla fine del 2022 ha toccato quota 9.000, in crescita del 3% rispetto al 2021.