“Ama Vivi e Gusta”: il gruppo Amadori si lancia nel mercato delle proteine vegetali

la propria offerta mantenendo il focus sulle proteine e facendo ingresso in un mercato che negli ultimi tre anni ha registrato una crescita costante, con un incremento del +25% a valore e del +23% a volume, raggiungendo. L’evoluzione delle scelte di acquisto e consumo, sempre più orientate aed equilibrate sotto il profilo nutrizionale e a premiare l’alto contenuto di servizio, è al centro del crescente successo dei prodotti a base di proteine vegetali oggi presenti sulledi 5,2 milioni di italiani.Una scelta che non è però da intendersi come esclusiva. Infatti il 92% di questo target, confermando l’interesse per un regime alimentare vario e bilanciato, in cui le proteine - provenienti da più fonti - hanno un ruolo centrale, coerente con un approccio salutistico e green che orienta in maniera sempre maggiore lo stile di vita. La nuova linea “Ama Vivi e Gusta” Amadori propone: i, lee leLa nuova linea, in pack con il 60% di plastica riciclata, sarà in distribuzione a partire da giugno in tutti canali di vendita al prezzo consigliato di. Amadori è attualmente in tv con una nuova campagna di comunicazione che racconta la sua gamma, sempre più varia e innovativa, in linea con l’evoluzione dei consumi e caratterizzata da qualità, gusto e alto contenuto di servizio, e l’impegno per la sostenibilità della sua filiera integrata, rendicontato nel report di Sostenibilità Amadori, la cui seconda edizione è di prossima uscita.