Giubileo, a Roma già oltre 5,5 milioni di pellegrini: viaggi spirituali e nuovi modelli di turismo religioso

Il Giubileo 2025 sta producendo effetti evidenti non solo su Roma ma anche sui territori limitrofi, come l’Umbria – che nel primo trimestre ha registrato un +8% di presenze, con Assisi protagonista grazie alle sue 218mila presenze – e Napoli, dove si stimano 4 milioni di turisti provenienti dalla Capitale. A sostenere questa espansione è anche il ruolo della comunicazione: "Comunicazione e media sono decisivi per indirizzare i flussi nel nostro Paese, più che mai quando accadono grandi eventi di catalizzazione come il Giubileo quest'anno e l'anno prossimo le Olimpiadi di Milano e Cortina", afferma Matteo Cardani, direttore generale Marketing di Publitalia ’80. "La comunicazione e l'informazione, se ben fatta, può aiutare a creare attrazione non solo per l’epicentro di questi territori – parliamo di Roma – ma anche per tutte le regioni adiacenti". In questo contesto, anche la tecnologia gioca un ruolo chiave: strumenti digitali come la WebApp “Cammini della Fede” facilitano l’organizzazione dei percorsi sacri e l’accesso a itinerari religiosi e culturali, rafforzando il turismo a vocazione spirituale.