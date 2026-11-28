Il contributo, ricorda il ministero con una nota, può coprire il 50% del canone di affitto, per un massimo di 500 euro al mese, fino a 6.000 euro l'anno. La misura è stata costruita per intercettare una platea più ampia rispetto alle tradizionali forme di sostegno sociale: il requisito reddituale, infatti, fa riferimento al reddito Irpef, fino a 35mila euro, e non all’Isee. Una scelta che consente di raggiungere anche la cosiddetta fascia grigia, composta da genitori e famiglie che lavorano e dispongono di un reddito, ma che dopo una separazione possono trovarsi in difficoltà nel sostenere il costo di una nuova abitazione. I dati confermano la dimensione economica del fenomeno: il 60,3% degli ammessi ha un reddito fino a 25mila euro l’anno. Il 56,9% è composto da uomini e il 43,1% da donne, mentre oltre la metà dei richiedenti ha tra 45 e 54 anni. Quasi un beneficiario su due ha almeno due figli. Tra i beneficiari, ricorda il ministero, l'88% ha la cittadinanza italiana e quasi uno su due ha almeno due figli. I padri rappresentano il 56,9% degli ammessi e le madri il 43,1%. Oltre la metà delle domande è arrivata da genitori tra i 45 e i 54 anni.