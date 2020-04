Unicusano trasforma le maschere da sub per far respirare i malati Covid-19

Unicusano stampa la valvola per far respirare i malati Covid-19 con le maschere da sub 1 di 2 2 di 2 leggi dopo slideshow ingrandisci La valvola, prodotta nei laboratori dell’Unicusano, è in fase di test presso l’Ospedale di Terni.

L'emergenza sanitaria ha costretto a trovare soluzioni alternative e ha accelerato l'innovazione. Un aiuto è arrivato in particolare dalla stampa 3D che, grazie al progetto lanciato da Insinnova e The FabLab , ha permesso di modificare in tempi brevi una comune maschera da snorkeling in un respiratore d'emergenza per aiutare i pazienti affetti da Covid-19. Anche l’Università Niccolò Cusano ha deciso di partecipare a questa sinergia made in Italy mettendo a disposizione non solo gli strumenti del suo centro di Ricerca, ma anche le conoscenze professionali del team di docenti e ricercatori interni.