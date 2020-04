Coronavirus, con Dallara le maschere sub-respiratorie le stampi in 3D a casa

Coronavirus, Dallara migliora il modello per stampare in 3D la valvola che trasforma in respiratore la maschera da sub 1 di 4 2 di 4 3 di 4 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

D'ora in poi chiunque abbia una stampante 3D per uso domestico può realizzare la valvola che consente di trasformare la maschera da snorkeling di Decathlon in un respiratore non invasivo, utile per aiutare i pazienti di Covid19 che non richiedono intubazione. Dallara Automobili mette a disposizione di tutti, gratuitamente e in logica open source, i disegni Cad e le istruzioni per la realizzazione del respiratore.