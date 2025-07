Sei uno studente fuorisede? Ecco le cinque più grandi paure dei tuoi genitori

Trasferirsi in una nuova città per motivi di studio: una condizione che oggi accomuna quasi mezzo milione di studenti universitari (circa 450mila) e che è spesso motivo di preoccupazione per le famiglie, che vedono i propri figli affrontare una nuova fase di vita, ricca di opportunità ma anche di sfide. La Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum) - l'Associazione che rappresenta questi enti non profit a livello italiano e internazionale - ha analizzato le principali preoccupazioni che accompagnano le famiglie in questo delicato passaggio e le possibili risposte che possono sostenere i ragazzi nel loro percorso di crescita.