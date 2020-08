Parla il Ceo di eToro: "Con il covid in Italia grande interesse per il trading online"

Recentemente eToro ha annunciato che ha raggiunto i 14 milioni di utenti nel mondo. Come giustifica questo aumento di interesse nel investimento online? Possiamo dire che il lockdown ha aumentato l'attenzione pubblica per la finanza?

Abbiamo assistito a un significativo aumento dell'interesse degli investitori non professionisti, a investire in azioni in tutto il mondo, dopo la pandemia di Covid. Abbiamo visto più di 2 milioni di nuovi utenti registrarsi in eToro nei primi sei mesi e un aumento dei conti di oltre il 400% rispetto all'anno scorso. Durante la pandemia, la volatilità e l'incertezza sul mercato hanno aumentato l'interesse e la domanda degli utenti sull'investimento online e mentre lavoravano da casa in realtà avevano più tempo per aprire conti e iniziare a fare trading. Inoltre, abbiamo lanciato a livello globale l'investimento in azioni senza commissioni che riducono significativamente le barriere all'ingresso, consentendo alle persone di aprire facilmente conti in eToro quando investono online.

Può parlarci di quale asset è piu popolare al momento? E spiegarci meglio le figure dei Popular Investor in eToro?

eToro oggi è la più grande rete di social trading al mondo dove abbiamo più di 14 milioni di utenti registrati, che possono investire in mercati globali, seguire e copiare automaticamente i migliori trader. Abbiamo più di mille Popular Investors in eToro, oggi molti di loro stanno investendo in azioni da tutto il mondo senza commissioni, consentendo agli utenti di copiare automaticamente la loro attività di trading. Abbiamo visto un aumento di oltre il 180% nel numero di persone che arrivano su eToro solo per copiare un Popular Investor. E una valore davvero molto unico nel mondo degli investimenti.

Oltre tutti gli asset tradizionali, voi offrite anche la possibilità di investire in criptovalute, e tra le 16 possibilità che offrite la più conosciuta è il bitcoin. Quali sono i tipici investitori in criptovalute? E perché questi pensano, nonostante i rischi, che queste debbano essere presenti nel loro portfolio?

Abbiamo iniziato a offrire criptovaluta dal 2014, diventando uno dei pionieri a offrire trading di criptovaluta su eToro. Abbiamo visto molti tipi di utenti, alcuni più giovani interessati a correre più rischi e altri a cui piace investire in asset come l'oro e considerano il bitcoin come “oro digitale“. Uno dei motivi principali per investire in bitcoin e criptovalute è perché questa è una rivoluzione tecnologica che è interessante e molto stimolante per numerose persone, in tutto il mondo. Quindi, sebbene abbia rischi significativi e le persone dovrebbero limitare i loro investimenti in criptovalute, è un investimento interessante da aggiungere alla tua lista di titoli azionari.

La vostra sede principale è a Tel Aviv, ma avete uffici in tutto il mondo, Regno Unito, Europa, Stati Uniti, Australia. Sappiamo che il mercato italiano è molto importante per te. Può fornirci alcuni dati?

L'Italia per noi di eToro è una delle nazioni più importanti, una delle prime cinque regioni da sviluppare. Abbiamo lavorato in Italia negli ultimi dieci anni e siamo molto orgogliosi del marchio eToro in questa nazione. Quello che stiamo vedendo, che è molto interessante, è che l'Italia ha più di un terzo dei nostri investitori che utilizzavano la funzione unica di copytrading, consentendo loro sia di copiare gli investitori più popolari di tutto il mondo sia di investire in una copia automatica di portafogli azionari su eToro. Vediamo anche che alcuni dei migliori Popular Investors copiati da persone di tutto il mondo, in realtà hanno sede in Italia e oltre un terzo degli utenti italiani sta investendo nel trading di azioni senza commissioni.

Alla luce dell'approvazione del Recovery Fund, come vede la politica fiscale dell'Europa e dell'America a supporto di questo settore economico e che impatto pensa avrà sulla crescita globale dell'economia a lungo termine?

Sono tempi molto difficili, in cui assistiamo sia a una crisi sanitaria che porta a una potenziale crisi economica, e sia a governi che cercano di evitare una crisi finanziaria. Siamo molto felici di vedere sia l'Europa che gli Stati Uniti creare significative misure di stimolo al fine di ripristinare la fiducia nei mercati e se guardiamo oggi ai mercati azionari sembra che l'impatto della politica, almeno sulla percezione dello stesso mercato , abbia avuto effetti buoni. Alcuni mercati hanno recuperato e alcuni di questi anche meglio. È molto difficile analizzare quale sarà l'impatto a lungo termine di tali azioni, ma sono sicuro che i governi continueranno a sostenere le persone in tutto il mondo.