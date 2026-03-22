Iran, le compagnie aeree continuano a perdere miliardi: corsa ai biglietti e rischio rincari

In questo quadro, tutte le compagnie mondiali stanno registrando una vendita record di biglietti, dovuto al fatto che molti passeggeri stanno prenotando con largo anticipo i voli nel timore di eventuali rincari. Una prospettiva che viene data quasi per scontata, lo hanno detto chiaramente i capi dei tre giganti americani, la Delta, la United, e l'American Airlines: stanno testando scenari in cui il prezzo del petrolio arrivi a sfondare la soglia dei 170 dollari al barile, con il jet alle stelle complice la preoccupazione per una eventuale carenza di carburante. E, sottolineano gli esperti, il carburante generalmente è la seconda voce nei passivi di bilancio delle compagnie, dopo quello della forza lavoro. Insomma, nell'immediato si stima un impatto sul prezzo dei biglietti che potrebbero aumentare fino a quasi il 10%. L'ad della United, Scott Kirby, ha chiarito che la compagnia aerea "si è prefissata l'obiettivo di compensare interamente l'aumento dei prezzi del carburante". Ma che per raggiungere l'obiettivo servirebbe un aumento dell'8,5% per ogni posto a bordo. E visto che "le prime 10 settimane del 2026 sono state le più intense nella storia della compagnia aerea in termini di prenotazioni", la forte domanda suggerisce che Delta potrebbe essere in grado di aumentare i prezzi "senza perdere troppi clienti".