"Abbiamo messo le tende dietro alla Biblioteca degli Alberi, nel cuore della gentrificazione ed esclusione sociale, per denunciare che la vita costa troppo, per gli studenti e per tutti gli abitanti di Milano". Il grido arriva da Claudia Marostegan portavoce di Udu, Unione degli universitari Milano. "Il carovita colpisce tutti e per gli studenti questo significa decidere se si possono permettere di studiare all'università. Così un diritto, studiare, è diventato un privilegio di pochi. Le stanze singole nel mercato privato costano, a Milano, 700 euro al mese, ma i posti letto negli studentati arrivano anche a 1.300 euro mensili. Questo è un business, non un servizio che vuole garantire il diritto di tutti a studiare. Non sono solo gli affitti, ci sono le bollette, i trasporti, la spesa. Oggi uno studente sceglie se comprare l'olio o un libro per un esame".