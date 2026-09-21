Caro affitti per gli studenti fuorisede, Anna Maria Bernini: "Entro il 2027 pronti oltre 63mila posti letto"
A "Mattino Cinque News" il ministro dell'Università: "Chi è capace e meritevole deve avere il diritto di studiare"
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"Abbiamo subito aperto i cantieri e fatto 63.220 posti letto nel giro di quattro anni". Lo ha detto a "Mattino Cinque" Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, parlando del caro affitti che colpisce gli studenti nelle grandi città. "Chi è capace e meritevole e privo di mezzi deve avere il diritto di poter studiare a prescindere dalla sua provenienza, dal suo codice postale e dalle condizioni della sua famiglia", ha spiegato. Dei nuovi alloggi, circa il 30%, oltre 18mila posti, sarà gratuito e assegnato dagli enti per il diritto allo studio. "33mila sono già pronti entro il 2027 saranno pronti 63.220", ha aggiunto Bernini, ricordando che per gli altri posti gli affitti saranno inferiori del 15% rispetto al valore medio di mercato.
Verso il mondo del lavoro
La ministra è poi intervenuta sul rapporto tra università e mercato del lavoro, sottolineando la necessità di avvicinare maggiormente imprese e atenei. "Uno dei consigli che ha funzionato di più è cercare di portare l'impresa all'interno dell'università", ha detto Bernini, indicando come obiettivo la creazione di corsi di laurea più trasversali e meglio collegati alle competenze richieste dal mondo del lavoro.
L'impatto dell'IA
Infine, parlando dell'impatto dell'intelligenza artificiale sulla formazione, Bernini ha evidenziato la necessità di integrare competenze scientifiche e umanistiche. "Chi si occupa di intelligenza artificiale deve saperne di bioetica, di filosofia. L'intelligenza artificiale non è un soggetto, è uno strumento d'uso", ha spiegato. "È la tecnologia che serve l'essere umano, non l'essere umano alla tecnologia".