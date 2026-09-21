Caro affitti per gli studenti fuorisede, Anna Maria Bernini: "Entro il 2027 pronti oltre 63mila posti letto"

"Abbiamo subito aperto i cantieri e fatto 63.220 posti letto nel giro di quattro anni". Lo ha detto a "Mattino Cinque" Anna Maria Bernini, ministra dell'Università e della Ricerca, parlando del caro affitti che colpisce gli studenti nelle grandi città. "Chi è capace e meritevole e privo di mezzi deve avere il diritto di poter studiare a prescindere dalla sua provenienza, dal suo codice postale e dalle condizioni della sua famiglia", ha spiegato. Dei nuovi alloggi, circa il 30%, oltre 18mila posti, sarà gratuito e assegnato dagli enti per il diritto allo studio. "33mila sono già pronti entro il 2027 saranno pronti 63.220", ha aggiunto Bernini, ricordando che per gli altri posti gli affitti saranno inferiori del 15% rispetto al valore medio di mercato.