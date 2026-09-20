Il 26 settembre torna “Una Lezione in Piazza”, progetto nazionale di UniMarconi

Al centro della seconda edizione c’è l’intelligenza artificiale, non soltanto nella sua dimensione tecnologica ma anche per gli effetti che sta producendo sul lavoro, sulle professioni, sulla formazione, sui processi decisionali, sulle istituzioni, sui linguaggi e sulla vita quotidiana. Gli appuntamenti del progetto non saranno lezioni frontali in senso tradizionale, ma momenti aperti di approfondimento e confronto, con uno spazio dedicato alle domande e alla partecipazione diretta del pubblico. “UniMarconi nasce con una vocazione precisa, rendere la conoscenza accessibile, interpretando l’innovazione come strumento di crescita culturale e sociale. In oltre vent’anni abbiamo accompagnato l’evoluzione della formazione universitaria e oggi vogliamo continuare a svolgere questo ruolo anche rispetto alle grandi trasformazioni che attraversano il Paese”, ha detto Alessio Acomanni, Presidente dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi.