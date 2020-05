Coronavirus, il nuovo Btp Italia scalda i motori: cedola minima dell'1,40%

La sedicesima emissione del Btp Italia parte lunedì 18 maggio e presenta alcune novità. In particolare la scadenza a 5 anni (26 maggio 2025) e per coloro che sottoscriveranno il titolo in questa fase e lo deterranno fino a scadenza, quindi per l'intera durata dei 5 anni, è previsto un premio fedeltaà doppio rispetto alle precedenti emissioni, pari all'8xmille del capitale investito. Ciò in ragione della speciale destinazione di questa emissione del Btp Italia che sarà interamente destinata a finanziare i recenti provvedimenti del Governo per fronteggiare l 'emergenza Covid-19 , incluso il Dl Rilancio e sostenere la sanità , la tutela dell'occupazione e gli interventi per le imprese.

Le caratteristiche - Il nuovo Btp Italia, destinato al finanziamento degli interventi relativi all'emergenza Covid-19, avrà un tasso cedolare minimo garantito dell'1,40% e premio fedeltà raddoppiato. Lo ha comunicato il Ministero dell'Economia e delle Finanze: il tasso cedolare (reale) annuo tasso definitivo sarà stabilito con successiva comunicazione all'apertura della quarta giornata di emissione, nella mattinata di giovedì 21 maggio.

Il Btp Italia è un Btp indicizzato al tasso di inflazione italiana (Indice FOI, senza tabacchi - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi), con cedole corrisposte ogni 6 mesi insieme alla rivalutazione del capitale per effetto dell'inflazione dello stesso semestre.

Il calendario - La prima fase del periodo di collocamento, dedicata a risparmiatori individuali e affini, si svolge da lunedì 18 maggio fino a mercolediì 20 maggio 2020, senza possibilità di chiusura anticipata. Il codice ISIN del titolo per questa Prima Fase è IT0005410904. Per la sottoscrizione del Btp Italia, oltre a recarsi in banca o all'ufficio postale, si ricorda che è possibile anche l'acquisto online mediante il proprio home-banking o mediante nuove modalità di prenotazione offerte dagli istituti bancari per tenere conto della particolare situazione determinata dalle misure di contenimento di questi mesi.