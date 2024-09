Findus lotta per la biodiversità e lancia il progetto di Futuro Fiorito

Da anni l'azienda ha portato avanti il progetto Bordi Fioriti. È l'impegno della società di aumentare i livelli di biodiversità attraverso la piantumazione di cinque diverse specie di fori in alcune aree adiacenti ai campi di zucca, pomodoro e carota. In questo modo si dà rifugio e alimentazione a insetti e impollinatori, migliorando le produzioni agricole. Allo stesso tempo si proteggono naturalmente le piante coltivate.

Findus non si ferma qui, infatti tra i suoi porgetti c'è anche "A scuola di futuro" con ScuolaAttiva Onlus con il compito di coinvolgere gli studenti durante la settimana di Futuro Fiorito. Da sette anni a questa parte il programma ha coinvolto 14.500 classi e 261.500 allievi della scuola primaria.

Fururo Fiorito va proprio in questa direzione. Il progetto è stato realizzato insieme a 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della biodiversità. Grazie alla tecnologia Flora sviluppata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea sarà possibile sfruttare le immagini prodotte dal satellite che insieme all'intelligenza artificiale analizzeranno le biodiversità su 1000 ettari di terreno anche nelle aree limitrofe allo stabilimento Findus di Cisterna di Latina (Lazio). Grazie a dei sensori specifici (IoT chiamati Spectrum) che rilevano le tipologie di impollinatori dalle vibrazioni emesse in volo, Findus definirà con 3Bee una strategia di biodiversità ad hoc per mettere in campo azioni rigenerative.