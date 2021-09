Sostenibilità, Guber supporta AWorld e la campagna ActNow delle Nazioni Unite

Guber Banca ha aderito alla campagna “ActNow” promossa dalla start-up AWorld e Nazioni Unite per combattere il cambiamento climatico. Il 25 settembre, ad un anno dalla nascita dell’App AWorld, si terrà l’evento di lancio della campagna presso la Cascina Nascosta in Parco Sempione a Milano.

La start-up italiana ha invitato aziende e istituzioni a contribuire attivamente alla promozione dei Sustainable Development Goals, con l’obiettivo di raggiungere 1 milione di azioni per la sostenibilità̀ e la promozione dell’Agenda 2030. Guber Banca ha raccolto prontamente questo invito, proponendosi come supporter dell’evento e della campagna.

L’iniziativa è in linea con il percorso di sostenibilità avviato da Guber, che crede nella necessaria messa a punto di progetti a impatto ambientale, e soprattutto, nello sviluppo di prodotti che siano parte del modello di transizione verso un futuro sostenibile, a cui imprese e mondo della finanza sono chiamati a contribuire. Anticipo102, la piattaforma integralmente digitale di reverse factoring di Guber, si muove dal 2019 in questo senso, ponendo le basi per un nuovo modo di fare Banca, attraverso la semplificazione dei processi di pagamento dei fornitori e la riduzione dei costi finanziari.

Durante la crisi pandemica del 2020, la piattaforma Anticipo102 si è messa a disposizione dell’ambizioso progetto “i102”, dedicato a coinvolgere gli imprenditori italiani che hanno a cuore il rilancio del Paese e che cercano di fare quotidianamente il meglio per la propria azienda, il proprio territorio e i propri partner. Hanno aderito al progetto i capo-filiera che sanno quanto sia importante la liquidità per un’azienda fornitrice, per poter andare avanti giorno per giorno, in maniera sana e competitiva.

"Il servizio Anticipo 102 di liquidità per le PMI è basato su un principio di aperta e trasparente cooperazione, attraverso la scelta del cliente dei crediti da cedere - commenta Gianenrico Gilardi, New Business Development Manager “i 102” di Guber Banca. - La velocità della somma erogata in tre giorni aiuta a fornire in tempi rapidi la liquidità necessaria, favorendo così sia la competitività dell’organizzazione e quindi la creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder: dipendenti, fornitori, collettività. La semplicità di accesso al credito e la gestione on line della pratica colgono gli spunti della riduzione della complessità amministrativa burocratica e testimoniano la volontà di realizzare l’SDG9 dell’Agenda 2030 nel suo specifico indicatore 9.3. L’effetto combinato di tutti questi aspetti permette alle imprese di godere di un accesso privilegiato al credito e quindi liberare quelle risorse indispensabili per cogliere l’opportunità di essere registi e attori del modello di transizione verso un futuro sostenibile a cui imprese e il mondo della finanza sono chiamati a contribuire".

Da oggi Guber, tramite Anticipo102, è orgogliosa di supportare AWorld, consapevole del fatto che gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile devono essere per tutti un incentivo a disegnare modelli di business innovativi, responsabili e competitivi.