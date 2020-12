Banca Guber lancia il sito “i102”, un contenitore innovativo di storie imprenditoriali virtuose

Guber , banca fondata nel 1991 da Francesco Guarneri e Gianluigi Bertini , si posiziona tra gli operatori leader nel settore del Credit Management in Italia con circa 10 miliardi di euro di crediti in gestione. Adesso, dopo il successo della piattaforma digitale di reverse factoring denominata " Anticipo 102 ", lancia il sito “ i102 ”, un contenitore innovativo di storie imprenditoriali virtuose.

A spiegare come funziona il progetto è Gian Enrico Gilardi, Business Development Manager i102: "L’iniziativa ha l’obiettivo di sottolineare quanto il ruolo del management sia fondamentale in questa fase di ripresa del Paese e quanto un’imprenditoria italiana sostenibile possa aiutare la filiera dei fornitori, spesso piccole e medie imprese, ad avere un flusso di liquidità costante e in tempi brevi. I protagonisti dell’imprenditoria italiana che hanno deciso di far parte del progetto i102 raccontano, attraverso il nuovo sito web, le loro aziende e il ruolo centrale che esse ricoprono all’interno della filiera produttiva nazionale".

Un sito che vuole essere d'ispirazione ma anche di utilità. Prosegue Gilardi: "Oltre a contenere interviste e pagine personalizzate dedicate ai partner, il sito web contiene informazioni di dettaglio sul progetto: attraverso storie di successo e innovazione, il sito i102 vuole essere un modo per ispirare gli imprenditori a creare una rete di supporto reciproco, anche tramite l’utilizzo della piattaforma digitale di reverse factoring “Anticipo 102”. Il progetto infatti favorisce la costruzione di una community a sostegno delle piccole e medie imprese. Matteo Marzotto è tra i primi imprenditori ad aver creduto nel progetto i102 diventandone ambassador e sottolineando la necessità di garantire continuità alla filiera attraverso una finanza responsabile. L’invito agli investitori è quello di passarsi il testimone dando vita a un network forte".

A contestualizzare l'ultima iniziativa di Guber nel peculiare momento storico ed economico che stiamo vivendo è il suo Ceo, Francesco Guarneri: "La crisi pandemica ha travolto il mondo. Noi imprenditori italiani abbiamo il dovere di restare uniti e aiutarci l’uno con l’altro. Possiamo ripartire e tornare a crescere se condividiamo l’idea di essere in un unico eco-sistema in cui tutti siamo attori importanti. Non contano le dimensioni di un’impresa: ciò che conta è la qualità del fare impresa. Per questo dobbiamo sostenere le nostre filiere produttive. Dobbiamo supportare il Made in Italy che è sinonimo di competenza, innovazione, artigianalità e tutela delle nostre radici".



Dal digitale insomma, può arrivare la riscossa per il nostro Paese e il suo sofferente tessuto produttivo, secondo Guarneri: "i102 è un progetto ambizioso che vuole coinvolgere gli imprenditori italiani che hanno a cuore il rilancio del nostro Paese, che cercano di fare quotidianamente il meglio per la propria azienda, il proprio territorio e i propri partner. Persone che sanno quanto sia importante la liquidità per un’azienda fornitrice, per poter andare avanti giorno per giorno, in maniera sana e competitiva. i102 è un progetto interamente digitale che intende anche promuovere un nuovo modo di fare Banca, attraverso la semplificazione dei processi di pagamento dei fornitori e la riduzione dei costi finanziari. Un sistema che va a vantaggio di tutti e che potrà dare oltre 1 miliardo di euro alle piccole e medie imprese italiane".



Nell’aprile del 2017, ai soci fondatori di Guber si è affiancato il fondo di private equity Värde Partners con una quota pari al 33,3%. Specializzata nella gestione e recupero di portafogli di crediti non performing, sia chirografari che ipotecari, Guber è attiva anche nelle macro aree dedicate all’acquisto diretto di crediti e ai servizi due diligence & advisory, anche in ambito real estate. Nel marzo 2018 Guber ha ottenuto la licenza bancaria dalla Bce. e ha quindi avviato, parallelamente all’attività core di gestione dei crediti problematici, il progetto banca digitale che, nell’ottobre dello stesso anno, ha visto il lancio del primo prodotto digitale finalizzato alla raccolta e denominato “Deposito102”. Nel mese di settembre 2019, è stato poi presentato al mercato il secondo prodotto digitale, finalizzato all’impiego, denominato “Anticipo102”; una piattaforma web con la quale è possibile, per le aziende accreditate, cedere pro soluto le proprie fatture, seguendo un processo molto semplificato, con tempistiche di erogazione media di tre giorni.