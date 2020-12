Procter & Gamble lancia la campagna di cittadinanza d'impresa "Lead with Love"

Contrastare gli effetti dell'emergenza sanitaria ed economica causate dal covid 19: è questo l'ambizioso obiettivo di “ Lead with Love ”, la campagna lanciata a livello da Procter & Gamble , multinazionale attiva da oltre 180 anni nel migliorare la qualità di vita delle comunità. Un progetto di cittadinanza di impresa con cui P&G intende compiere, nel prossimo anno, 2021 “azioni per il bene” , ovvero progetti che coinvolgeranno anche i consumatori per aiutare ancora di più le persone, favorire l’uguaglianza e proteggere il pianeta.

La campagna riguarda anche l'Italia, dove la prima, grande “azione per il bene” del 2021 sarà a favore della Croce Rossa Italiana per sostenere un nuovo grande progetto di telemedicina attraverso videostation e smartphone collegati ad app della CRI che consentiranno diagnostica e cure mediche a distanza, sistemi di fisioterapia e riabilitazione da remoto e continuità di trattamento per i pazienti cronici.

"Abbiamo vissuto un anno difficile che ha messo tutti noi a dura prova - commenta Paolo Grue, Presidente e Amministratore Delegato di Procter & Gamble Italia - ma è proprio nelle difficoltà che ridiamo valore alla nostra missione: agire come forza per il bene. Abbiamo deciso per questo di essere, fin dal primo giorno, al fianco di chi era in prima linea per combattere contro il covid 19. La consegna di pacchi natalizi con beni essenziali alle famiglie in difficoltà, attraverso il prezioso impegno dei volontari della Croce Rossa, è solo l’ultimo dei gesti concreti con cui quest’anno vogliamo aiutare chi ha bisogno. Nel 2021 continueremo, sempre insieme alla Croce Rossa con una nuova “azione per il bene”, la prima in Italia parte della campagna 'Lead with Love'”.

"L’emergenza sanitaria in corso ha accelerato la domanda di cure e assistenza sul territorio oltre che nelle strutture ospedaliere. In un contesto di pandemia e post pandemia crescono le esigenze di interventi di facile e rapida applicazione, a scopo preventivo e curativo. La tecnologia è lo strumento attraverso cui la Croce Rossa Italiana vuole prendersi cura delle persone, tutelare la loro salute, ridurre la distanza tra i bisogni e i servizi e allo stesso tempo ridurre la pressione sulle strutture sanitarie e contrastare la diffusione del covid 19. Per questo motivo non posso che ringraziare Procter & Gamble per aver voluto confermare il suo impegno accanto alla nostra organizzazione" ha dichiarato Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana.

Un annuncio che arriva proprio nei giorni in cui 7mila pacchi di prodotti P&G per la pulizia della casa, del bucato e per la cura della persona, tra i quali Dash, Pantene, Gillette, Oral B, Swiffer, Viakal, Mastro Lindo e Lenor, per citarne solo alcuni, stanno raggiungendo, attraverso i comitati territoriali di Croce Rossa Italiana, le famiglie in difficoltà nel nostro Paese. Un gesto semplice con cui P&G, nel Natale 2020 segnato dalla sofferenza – fisica, emotiva ed economica – portata dalla pandemia da Coronavirus, vuole essere al fianco di chi ha più bisogno in maniera concreta, sostenendo le famiglie in difficoltà nella loro quotidianità.

"Il 2020 ha fatto chiarezza su ciò che conta davvero e sul ruolo che aziende e brand devono avere nella società e P&G si è fatta avanti - ha affermato Marc Pritchard, Chief Brand Officer di P&G. Attraverso campagne pubblicitarie che raggiungono consumatori in tutto il mondo, abbiamo scelto di utilizzare la nostra voce e la voce dei nostri marchi per stimolare il dialogo, aprire i cuori e ispirare le persone di tutto il mondo ad agire con amore". Questo è solo l’ultimo atto – in ordine di tempo – che P&G ha realizzato nel corso di quest’anno a favore della Croce Rossa Italiana. Durante la prima ondata, a marzo, con i suoi marchi Head&Shoulders, Kukident, Mastro Lindo e Gillette, P&G Italia ha donato a ospedali, personale sanitario e volontari 150mila euro per l’acquisto di mascherine protettive, 20mila rasoi e 15mila gel da barba, più di 45mila confezioni di Mastro Lindo con candeggina e 125mila bottiglie di shampoo, e ha offerto sostegno economico al progetto “Il Tempo della Gentilezza” e al servizio “CRI per te” per le persone più anziane, vulnerabili o bisognose di aiuto. P&G ha inoltre donato oltre 10 milioni di euro – tra finanziamenti e prodotti dei marchi P&G per la salute e l’igiene - alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per finanziare servizi sanitari, aiutare le persone più vulnerabili e le famiglie bisognose in Europa.

Manifesto dell’iniziativa il video "Emotions", online sui canali social di P&G in tutto il mondo: 60 secondi di immagini che ricordano le 8 emozioni con cui tutti noi esseri umani siamo nati e di come l’amore sia la più potente di tutte.