“Ora riparti da te”, l'iniziativa per sostenere consumi e famiglie italiane

Dopo due mesi di lockdown , l’Italia riparte. Le famiglie tornano a incontrarsi in un clima di ritrovata ma “diversa” normalità , i negozianti rialzano le saracinesche con speranza e fiducia nel futuro, ma non senza qualche timore. Con regole e comportamenti nuovi, diversi rispetto al passato, l’Italia è pronta a lasciarsi alle spalle la dura fase di chiusura e ripartire. Una ripresa di cui Procter & Gamble vuol essere parte, come del resto ha fatto fin dai primi momenti dell’emergenza sanitaria sostenendo chi combatteva in prima linea il virus e aiutando famiglie e persone in difficoltà. Con questi propositi nasce “ Ora Riparti Da Te ”, una iniziativa che vuole essere un invito ad avere coraggio nel ripartire e un aiuto concreto, con cui P&G – dal 24 maggio al 23 luglio - restituirà il 50% del valore di acquisto di tutti i suoi prodotti (fino a un rimborso massimo di 50 euro per ogni scontrino), e sarà valida in tutti i canali di vendita, dalla grande distribuzione alle farmacie, ai negozi di elettronica e online.

"Nella prima fase di emergenza sanitaria, P&G sin da subito ha sostenuto, con finanziamenti e donazioni di prodotti per un valore totale di oltre 2 milioni di euro solo in Italia, organizzazioni come Protezione Civile, Croce Rossa Italiana, Comunità di Sant’Egidio, Banco Alimentare e Banco Farmaceutico, finanziando l’acquisto di mascherine protettive e apparecchiature mediche e programmi di assistenza alle famiglie in difficoltà, alle persone più fragili come gli anziani o a quelle senza fissa dimora - ha dichiarato Paolo Grue, Direttore Commerciale di Procter & Gamble in Italia. Una solidarietà che ha coinvolto anche i nostri dipendenti, che hanno donato parte del loro stipendio mensile per aiutare le famiglie in difficoltà e ore di lavoro volontario per produrre prodotti a base di candeggina da donare agli ospedali italiani. Ora entriamo in una nuova fase - ha proseguito - che insieme alla grande voglia di ripartire porta i segni delle difficoltà economiche che il Covid-19 ha creato. Con l’iniziativa “Ora riparti da te” vogliamo continuare a essere accanto alle famiglie italiane supportandole per i prossimi due mesi con un aiuto concreto, restituendo cioè il 50% di ciò che spenderanno per l’acquisto di tutti nostri prodotti per la cura della casa e della persona. Per l’ampiezza temporale e di canali di vendita coinvolti – ha concluso Grue - è una iniziativa importante con la quale intendiamo rispondere a un momento storico e sociale senza precedenti continuando nel nostro impegno di buoni cittadini d’impresa che ci spinge ad agire non solo come una forza per la crescita dell’azienda, ma anche come una forza per il bene della società".

Dal 24 maggio fino al 23 luglio 2020 presso tutti i canali di vendita (Grande distribuzione, e-Commerce, farmacia e negozi di elettronica, sono esclusi solo Cash&Carry e marketplace estero), P&G restituirà alle famiglie il 50% dell’importo speso per i prodotti a marchio Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Ambipur, AZ, Braun (Rasoi, Epilatori, Cura Capelli, Regolabarba), Clearblue, ZZZquill, Fairy, Febreze, Head&Shoulders, Herbal Essences, Kukident, Lenor, Lenor Unstoppables, MastroLindo, Olaz, Swiffer, Venus e Viakal, fino a un massimo di 50 euro di rimborso per ogni scontrino. Basterà caricare lo scontrino parlante (la fattura o l’ordine per gli acquisti online) sul sito www.oraripartidate.it o, ancora più semplicemente, inviarne una foto via Whatsapp al numero 349.933.83.39, e P&G accrediterà il rimborso sul conto corrente o sulla carta ricaricabile Postepay indicati. Potranno usufruire del cashback tutti i maggiorenni, per un massimo di due volte nel periodo di durata dell’iniziativa. Nel caso di acquisti online, in attesa della ricevuta, si potrà caricare la conferma d'ordine. Il regolamento completo è disponibile su www.oraripartidate.it.

Nonostante le difficoltà economiche e l’incertezza per il futuro, la pandemia ha portato con sé un profondo desiderio di “nuova vita” in cui valorizzare ciò che abbiamo imparato. Queste difficili settimane hanno permesso di riscoprire il valore della quotidianità, del tempo dedicato alla cura di sé e della propria casa. Ora che possiamo finalmente affrontare anche il mondo fuori, questi semplici gesti quotidiani, come il piacere di indossare una camicia fresca di bucato, riordinare la casa per ricevere un amico, sistemarsi i capelli o farsi la barba, sono azioni che preparano a una dimensione positiva di nuova socialità.

Come confermato dal sociologo Francesco Morace, infatti, proprio l’attenzione per l’igiene domestica e la cura di sé stanno riacquisendo – e sempre più acquisiranno - una nuova centralità. Durante la pandemia, infatti, è stata proprio la domesticità a salvarci, facendoci ricostruire i riti e le relazioni che davvero contano e che non hanno prezzo. Persino la pulizia della casa, insieme alla cura del corpo e della nostra integrità fisica e psichica, ha acquisito una sacralità impensabile anche solo fino a qualche mese fa.

"Adesso che siamo pronti e desiderosi di affrontare il mondo fuori che ci aspetta, la salute che abbiamo preservato e la bellezza, al di là delle mascherine, saranno i nuovi pilastri per un’autostima che richiede di essere alimentata con ogni attenzione. E P&G, che nella fase più acuta dell’emergenza ha saputo interpretare il ruolo di Civil Servant, dando sostegno morale ed economico a chi combatteva in prima linea, con l’iniziativa “Ora Riparti Da Te” rafforza il proprio impegno interpretando ancora una volta, nel modo più concreto, il profondo desiderio di rinascita del Paese", commenta il sociologo Francesco Morace. E sottolinea: "Ricevere un riconoscimento economico e tangibile ci appare, aldilà del relativo risparmio, che oggi, considerata l’emergenza economica e sociale, è per molti una scelta obbligata, un modo simbolico per condividere un senso di eccezionalità nonché un tributo alla normalità stra-ordinaria del momento, attraverso brand dedicati alla pulizia, alla cura, all’igiene, cioè a quei valori che ci hanno permesso di attraversare con più serenità la tempesta che ci siamo trovati ad affrontare".