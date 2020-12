Il leader della micromobilità in Italia Helbiz acquisisce Skip 

​ Helbiz , società leader nella micro-mobilità in Italia fondata da Salvatore Palella, ha annunciato di aver firmato la lettera d’intenti per l’acquisizione di Skip Transportation , azienda che ha lanciato il primo servizio di monopattini elettrici negli Stati Uniti già tra 2017 e 2018. Attraverso questa operazione, Helbiz acquisirà il brand Skip, i marchi registrati, le tecnologie, la customer base e la flotta di monopattini. Come parte dell’accordo, Helbiz subentrerà negli headquarter di Skip a San Francisco e assumerà gli ingegneri e i team operativi per sviluppare nuove funzioni, prodotti e servizi, Skip continuerà a operare come entità a sé, parte del gruppo Helbiz. Quest’acquisizione strategica è un riflesso della condivisione di valori tra Helbiz e Skip e del loro impegno reciproco verso sicurezza , sostenibilità , e sviluppo di tecnologie innovative . La finalizzazione dell’accordo è atteso entro la fine di quest’anno.

Skip, come prima azienda ufficialmente autorizzata negli Stati Uniti, ha cominciato a espandere la propria flotta a Washington DC fino a farla diventare la più numerosa con 2500 veicoli. In tutte le città in cui opera; continuerà le sue attività con l’obiettivo di offrire un accesso equo alla micro-mobilità in quartieri poco serviti con un’ottica di servizio e diffusione anche in funzione delle migliaia di cittadini che si spostano in città per lavoro. Il suo monopattino progettato internamente S3 e realizzato negli ultimi due anni, detiene un importante primato sul fronte della sicurezza dopo un anno di test operativi, consente una riduzione di 5 volte dell’impatto ambientale rispetto agli altri modelli ed è dotato del primo sistema completamente integrato di cambio della batteria.

La missione di Helbiz è di costruire prodotti e tecnologia che possano essere facilmente integrati in infrastrutture già esistenti per supportare la nascita di una società sostenibile e moderna. L’azienda si impegna a diventare partner di città e municipalità nel mondo per offrire monopattini, bici e motorini elettrici, che sono strutturati per completare e rafforzare il sistema dei trasporti esistente e per portare i clienti alle loro destinazioni.

“L’ottimizzazione e controllo del capitale circolante e l’analisi strategica, finalizzata all’esame del posizionamento di Helbiz nel variegato contesto competitivo, sui diversi mercati, sono sempre stati elementi di particolare attenzione per la sostenibilità di lungo termine” h​ a commentato ​Giulio Profumo, CFO di Helbiz​. “Continuiamo a investire in innovazione e nell’ultimo anno abbiamo integrato nel nostro servizio, soluzioni di autodiagnostica e aggiunto alla nostra flotta, veicoli con batterie intercambiabili, per migliorare l’efficienza e la redditività del servizio di sharing, attraverso la riduzione dei costi operativi. Nel mese di Agosto Helbiz ha raggiunto un risultato importante, la redditività per le attività Europee con EBITDA a doppia cifra. Abbiamo definito un modello operativo, su cui costruire il processo di crescita e sviluppo, per raggiungere la redditività a livello di gruppo nel 2021.”

“​Sono davvero emozionato all’idea che il team di Skip potrà continuare il suo importante lavoro a Washington DC per rendere la micro-mobilità sicura e sostenibile un modello standard per tutte le città. Il team di Helbiz rappresenterà un partner fondamentale per noi e, mentre l’azienda continua a crescere negli USA e nel mondo, sono felice di supportare i due team insieme mentre portano la micromobilità ancora avanti​” ha detto ​Sanjay Dastoor, co-founder e CEO di Skip​.