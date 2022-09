Honor per il talento, il concorso “Honor Magic Moments” raggiunge in un solo mese 300 iscrizioni

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di permettere ai partecipanti di mostrare il proprio estro creativo attraverso la produzione di contenuti fotografici e/o video capaci di raccontare una storia, di trasmettere emozioni coinvolgendo la giuria che decreterà, a fine ottobre, i 15 contributi vincitori del progetto.

Ancora una volta dopo il lancio ufficiale del flagship Honor Magic4 Pro, il brand si avvicina sempre più concretamente verso il mondo della videografia e della fotografia, ambiti artistici in cui rientreranno anche le opere dei partecipanti del concorso “Honor Magic Moments”. Infatti, gli utenti che parteciperanno potranno creare delle opere secondo la propria creatività, realizzandole esclusivamente tramite l’uso di un dispositivo cellulare di qualsiasi marca e classificabili all’interno di 10 categorie preselezionate: sostenibilità, cortometraggi, serie fotografiche, documentario, astratto, scatto notturno, paesaggistica, paesaggio urbano, portrait e animali. Per partecipare al concorso basterà caricare, entro il 30 settembre, il proprio elaborato sulla piattaforma dedicata.

Il progetto si concluderà ufficialmente il 31 ottobre 2022, quando la giuria valuterà finalmente i contenuti pervenuti in tutte le categorie in funzione dei seguenti criteri: originalità espressiva e pertinenza con il tema proposto nella categoria di partecipazione. Giudice d’eccezione sarà Stefano Guindani, fotografo professionista e Ambassador del brand, amante delle sfide e grande sostenitore del talento.

I 15 finalisti potranno aggiudicarsi alcuni dei device più interessanti della line up Honor: al 1° classificato spetterà un Honor Magic4 pro in bundle con Watch GS 3 e Earbuds 2 Lite del valore complessivo di 1.147 euro; dal 2° al 6° classificato potranno ricevere un Honor Magic 4 Lite in bundle con Earbuds 2 Lite del valore complessivo di 311 euro; dal 7° al 15° classificato riceveranno Earbuds 2 Lite del valore di 82 euro.

Ancora una volta, come ampiamente dimostrato dalla recente partnership con NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano – Honor si fa di nuovo portavoce di “The Power of Magic” mettendo in primo piano il connubio tra i giovani talenti e il supporto tecnologici all’avanguardia del marchio stesso, creati per regalare una user experience tanto semplice quanto performante.