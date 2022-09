Autostrade per l'Italia, Free To X e SEA, a Linate la prima Superfast Charging Station di Milano

Questo, in sintesi, il risultato dell’alleanza tra Free To X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia, e SEA, società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa, che ha portato all’inaugurazione della prima Superfast Charging Station all’aeroporto di Milano Linate, tra le più grandi stazioni di ricarica presenti in un aeroporto internazionale.

La stazione di ricarica per veicoli elettrici è stata inaugurata alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini (collegato in video), del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dell’Assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, del Presidente ENAC, Pierluigi di Palma, della Presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, dell’Amministratore delegato di SEA, Armando Brunini e dell’Amministratore delegato di Free to X, Giorgio Moroni.



Coperta da pensiline e dotata di cinque colonnine ultrafast (con potenza di erogazione fino a 300kW), la Superfast Charging Station all’Aeroporto di Milano Linate consentirà di caricare dieci veicoli contemporaneamente presso lo scalo. I punti consentono di ricaricare le auto di ultima generazione in 15/20 minuti, saranno operativi 24 ore su 24 e accetteranno tutte le forme di pagamento con i principali Mobility Service Provider. Le stazioni di ricarica negli aeroporti di Milano, così come quelle sulla rete di Autostrade per l’Italia, sono alimentate con energia 100% rinnovabile e rappresentano il più alto standard tecnologico in termini di capacità e affidabilità attualmente disponibili.



La realizzazione della stazione di ricarica deriva dall’aggiudicazione a Free to X, società del Gruppo Autostrade per l’Italia - a mezzo procedura competitiva indetta da SEA, la società di gestione degli scali di Milano Linate e Malpensa - della realizzazione di quattro Superfast Charging Station per la ricarica di auto elettriche presso gli aeroporti di aviazione commerciale e privata di Milano Linate e Milano Malpensa. Il progetto vede Free To X nel ruolo di Charge Point Operator delle stazioni e Atlante, società del Gruppo NHOA, partner per la realizzazione e gestione dei servizi di energy management.



L’attivazione avviene dopo quella della prima colonnina fast multistandard (con connettori CCS2 e CHAdeMO in DC e Type2 in AC) sulla viabilità antistante l’area Arrivi, di cui gli utenti possono usufruire già da alcune settimane. Presso l’aeroporto di Malpensa verranno invece installate quattro colonnine, di cui tre ultrafast, capaci di caricare sette veicoli in parallelo. Il progetto avviato comprende inoltre due colonnine aggiuntive, di cui una superfast (fino a 150kW), capaci di caricare quattro auto elettriche alla volta, installate nelle aree esterne ai Terminal dedicati all'aviazione privata.

“L’inaugurazione rappresenta un momento molto importante nella strategia del Gruppo, nel segno della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica, pilastri del nostro Piano di trasformazione” ha dichiarato Elisabetta Oliveri, Presidente di Autostrade per l’Italia. “In questo contesto, oltre al programma di installazione di 100 aree di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici lungo la nostra rete entro il 2023, la nostra azienda partecipa alla sfida globale della riduzione delle emissioni inquinanti anche al di fuori del sedime autostradale, mettendo a disposizione di altri player della mobilità la propria esperienza nel percorso di profonda trasformazione dei trasporti in un’ottica di sostenibilità”.

“Free To X, start-up nata nel 2021 per sviluppare servizi innovativi legati alla mobilità e alla sostenibilità, ha avviato la realizzazione di una delle più grandi rete di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici in Italia, partendo dall’ambito autostradale dove è in corso l’installazione di hypercharger a 300kW su 100 aree di servizio, da nord a sud, con una interdistanza di 50 km” ha aggiunto Giorgio Moroni, CEO di Free to X. “Finora con Linate sono oltre 35 le stazioni di ricarica di Free To X, sulle quali sarà anche consentita, come già attivato in fase test per alcune di esse, il pagamento direttamente con carte di credito”.